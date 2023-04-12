شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يتقدم بطلب إحاطة بسبب الإهمال بحى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لبحث أسباب غياب الخدمات بحي دار السلام، وتقاعس الحي عن تنفيذ خطط التطوير، على رغم من وجود مخصصات مالية لهذه الخطط.

واستنكر "مطر" في طلبه من حجم الإهمال الذى انتشر داخل حي دار السلام، قائلا :" يعاني الحي الأكبر في القاهرة، على مستوى الكثافة السكانية، من إهمال، مؤكدًا أن سيارات المطافئ والإسعاف لا تستطيع دخول دار السلام في حالات الطوارئ بسبب الزحام الشديد وغياب الرقابة عن مواقف الميكروباصات العشوائية، وهو ما يحرم الأهالي من أقل حقوقهم في الحياة الكريمة.

وطالب "مطر" بسرعة الرد على طلبه من الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجوب تحديد أسباب هذا التقاعس والتقصير والعمل الفوري على حله.