شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ليست الأولى.. دول تمنح جنسيتها للمستثمرين حال الحصول على ودائع واستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير لا يعلم أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التى تدرس منح الجنسية المصرية مقابل الحصول على استثمار عقارى أو غيره مما يزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى، ومن أبرز هذه البلدان التي تنتهج هذا القانون، ما يلي:

1.تركيا

أقرت برنامج منح الجنسية للأجانب عن طريق الاستثمار بقيمة مليون دولار للعقار، أو الحصول على استثمار مدته لا تقل عن 3 سنوات، أو إيداع وديعة بالبنوك قدرها 3 ملايين دولار، أو ذات الرقم لشراء سندات حكومية أو الاستثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.

2.مالطا

تمنح جنسيتها بمقابل الحصول على مليون دولار، تشمل مساهمة بقيمة 752 ألف دولار بصندوق تنموى وشراء أسهم وسندات بقيمة 173 الف دولار وتاجير عقاري بقيمة 18 ألف لمدة 5 سنوات.

3.الأردن:

تمنح جنسيتها للمستثمر مقابل إيداع وديعة قدرها مليون دولار لدي البنك المركزي الأردني دون فائدة، لمدة 3 سنوات، و شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، أو من خلال الاستثمار في شراء حصص أو اسهم من شركات أردنية بقيمة مليون دولار.

4.بلغاريا

تمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات.