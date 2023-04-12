شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": قرار زيادة سعر توريد القمح يضمن زيادة الإنتاج فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لاسيما فى ظل وجود سعر عادل يتوافق مع السعر العالمى.

وقال الجبلى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن قرار مجلس الوزراء، دليل على تغيير فكر الحكومة فى التعامل مع منظومة أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ذلك القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى إتباع تلك الآلية فى باقى المحاصيل الزراعية حتى يكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن كافة المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة فى أى وقت.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.