شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى هشام جاد.. والعزاء غداً بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل صباح اليوم، الكاتب الصحفي هشام جاد نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار السابق ورئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة وموقع الكلمة الالكتروني، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بينما العزاء غداً في قاعة السلام بمسجد ودارمناسبات الشرطة بصلاح سالم.

وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين:" في أيام مباركة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، فقدت الصحافة المصرية صباح اليوم الزميل العزيز والصديق الغالي الكاتب الصحفي هشام جاد نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار ورئيس تحرير صحيفة الكلمة ، رحم ألله الأخ العزيز الغالي طيب القلب الخلوق الشهم هشام جاد واسكنه فسيح جناته.. وخالص العزاء والصبر والسلوان للاسرة الكريمة ولنا جميعا..إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".