شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بحل مشاكل المنطقة الصناعية بمطوبس بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة عن سبب قيام الحكومة بتحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين علي حد قوله، حيث يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد مع الأرض، ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة فلماذا لا يتم تحصيلها سوى مرة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية بمطوبس شمال محافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق والعديد من الخدمات لإنهاء المرحلة الثانية بالمنطقة.

وقالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن هناك ١٦٠ فدانا فى المرحلة الأولى وتم ضم ٢١٨ فدانا للمنطقة الصناعية ومن ثم أصبح هناك منطقة كبيرة وهامة للصناعة بالمحافظة لكن يبقي السؤال، متى سيتم الانتهاء من ترفيق الـ٢١٨ فدانا؟

وأضافت أبو السعد، أن هيئة التنمية الصناعية عليها أن تنتهى من اجراءات ترفيق المنطقة الصناعية كما ينبغى ادراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل علي تشجيع الصناعة في محافظة كفر الشيخ.

كما أشارت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية فهناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج وهيئة التنمية الصناعية ترفض وهناك إجراءات أخرى تتعطل بسبب هيئة التنمية الصناعية كما أن هناك مشاكل تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى.