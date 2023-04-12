شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر اتفاقية تمويل توريد 32 قطارا للخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول كوريا بقيمة 64 مليون و180ألف و900 يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في شأن الاتفاق، مؤكدا أهمية الخط الثالث لمترو القاهرة لكونه يمثل رابطاً رئيسيًا بين جميع خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي داخل القاهرة الكبرى بما يحققه من تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، كما يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

وقال "عابد" إن هذا الاتفاق جاء لتحقيق الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الشركة المصنعة للقطارات، وفي ضوء المعلومات والبيانات التي تعرفت عليها اللجنة فقد وضعت اللجنة رؤيتها في الاتفاق.

وأكد "عابد" توجيه اللجنة الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق باتباع سياسة توطين صناعة عربات القطارات داخل جمهورية مصر العربية وعدم الاكتفاء بالتوريد الخارجي من الجانب الكوري، وذلك من خلال تضمين بنود التعاقد مع شركة هيونداي الكورية على قيام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتجميع 10 قطارات.

ولفت "عابد" إلي أن تشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة يعتبر نقلة حضارية في خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المروري على الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضارية تمثل محور عرضيا يربط بين شرق القاهرة وغربها، هذا بالإضافة إلى دوره الفاعل في التيسير على العاملين بالوزارات عند الانتقال إلى العاصمة.

واستطرد النائب علاء عابد ، أن اللجنة في تقريرها أوضحت عدد من النقاط التي كانت مؤثرة في استخلاص رأيها النهائي، والتي كان من أهمها الآتي:أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ 317 مليون و 770ألف يورو ، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (22) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (9) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (10) قطارات وأن المجلس سبق له أن وافق بجلسته المعقودة في 11/11/ 2018 على اتفاق قرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري نحو 84.3 % من قيمة القطارات، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ وبلغ إجمالي المسحوبات هذا بخلاف تسهيل قرض يضمنه بنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة إجمالية لا تزيد على 28 مليون و 174 الف و 232 يورو من بنك كريدى أجريكول للاستثمار والشركات تمثل نسبه 40% من المبلغ الأصلي) وسيتم تخصيص قيمتهما لتمويل نسبة تصل الي 18.9%.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ 317 مليون و 770 ألف يورو، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (22) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (9) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (10) قطارات.