شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": تعديل قانون الجنسية المصرية يساوى فى الحقوق بين الرجل والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، جاءت فى إطار النصوص الدستورية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، كما أنه يأتى طبقا للمواثيق الدولية التى تنص على حقوق المرأة وأيضا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون، خاصة وأنه منح الزوجة المصرية الحق فى منح أبنائها التمتع بالجنسية مساواة مع الرجل فيما يتعلق بهذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف العوضى أن التعديلات الجديدة منحت الأجنبى الذى يتملك عقار فى مصر حق التمتع بالجنسية المصرية وهذا تشجيعا للاستثمار وهو أمر مطبق فى العديد من الدول.