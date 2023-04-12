شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، للتهنئة بالأعياد وبعض المناسبات.

وقال رئيس مجلس النواب: "الأخوة الأعزاء.. أعضاء المجلس الموقر.. تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين)، فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذى يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صورها".

وتابع: "بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام.. وكل عام وحضراتكم بخير".