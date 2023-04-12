ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، و"لن نقبل بشيء أقل من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات القدس.

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وقال الصفدي في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء إن الأردن كان وسيبقى يقف إلى جانب الفلسطينيين، من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الكاملة.



وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وأشار إلى أن الأردن بذل جهودا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، ويتعامل حاليا مع الصراع وفق مقاربة سياسية، ويقدم مصلحة الفلسطينيين، ولن يتردد لحظة في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.



كما أكد أن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان "لن يزيد من قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أنه "لولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



