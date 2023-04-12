سوريا وتونس تعلنان إعادة فتح سفارة دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السفارة السورية في تونس وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة المقبلة.

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ونقلت قناة الإخبارية السورية عن البيان المشترك القول إن هذه الخطوة جاءت "تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى سوريا "، مشيراً إلى موافقة حكومة دمشق على هذا التعيين ، وفقا للعربية.

وأضاف البيان "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما.

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