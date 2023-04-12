انت الان تتابع خبر الحلبوسي وحمودي يناقشان قوانين "ورقة الاتفاق السياسي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيسَ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي".

وناقش اللقاء "التطورات السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري".

