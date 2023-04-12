شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دمشق تعيد فتح السفارة وتعين سفيرًا في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك أنه تجاوبًا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير في دمشق قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، عن بيان رسمي، أنه "تجاوبًا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".