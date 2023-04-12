شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهود إماراتية متواصلة لإعادة تسكين متضرري الزلزال في اللاذقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل هيئة الهلال الاحمر الإماراتية جهودها الإغاثية في إخلاء مراكز الإيواء للأسر المتضررة منازلها جراء الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير (شباط) الماضي.

واستمرارًا لجهود الدولة وضمن مشاريع "قلبي اطمأن" تمت دراسة الحالات للوقوف على وضعها وقد تم تسكين 90 أسرة من المتضررة منازلهم بسكن جاهز تتوفر فيه كل المستلزمات الحياتية حيث من المستهدف الوصول إلى 500 أسرة.

وضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، قام وفد الهلال الأحمر المتواجد في مدينة اللاذقية بزيارة عدد من مراكز الأيواء في المدينة وهي عبارة عن مبان لمدارس استخدمت لإيواء الأسر المتضررة جراء الزلزال، وزار الوفد مدرسة الشهيد صالح محمود للبنات التي أوضح مديرها السيد رامي طحيموش بأن المدرسة أصبحت مركز إيواء لعدد 111 أسرة تضررت منازلها بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا.

وعبر طحيموش عن شكره الجزيل للإمارات حكومة وشعبًا لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

من جانبها، قالت مديرة برنامج المبادرات المجتمعية في الأمانة السورية باللاذقية كنانة حمدان إن "الدعم النفسي لهذه الأسر ضروري أثناء سكنهم في بيوتهم الجديدة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم وتقديم الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم".

وأضافت أن "الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر كانت من أولى الدول التي ساندت سوريا منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال الذي ضرب المدن السورية المختلفة"، مؤكدة أن الشعب السوري لا يمكن أن ينسى كل المواقف الشجاعة والنبيلة للإمارات ووقفها إلى جانبه في أحلك الأزمات وهو دليل على قوة ومتانة العلاقات الأخوية.

كما زار وفد الهلال الأحمر مركز أيواء الشهيد "على جريوه" الذي يأوي 7 أسر متضررة من الزلزال، حيث أعربت الأسر المستفيدة من هذه المبادرة الإنسانية عن شكرها وتقديرها لمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ وقوع الزلزال، مشيدة بوقوف الشعب الإماراتي بجانبهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها، مؤكدين أنهم "لم يستغربوا هذه المواقف الأصيلة والنبيلة من شعب الإمارات الذى يقف في أوقات المحن والشدائد التي تحل بشعوب العالم في كل بقاع الأرض".

