شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في الذكرى 17.. محمد بن راشد يعرض أهم إنجازات الحكومة ومجلس الوزراء برئاسته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة مرور 17 عامًا على توليه رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، فيديو وكلمة، أوضح فيها أهم وأبرز إنجازات الحكومة في السنوات الماضية، برئاسته.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإخوة والأخوات.. 17 عامًا مرت على تولينا رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، 17 عامًا مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز، أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة، وترسيخ الاقتصاد. وتطوير الخدمات، 10 آلاف قرار من مجلس الوزراء خلال 440 اجتماعًا، وأكثر من 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها. انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية، حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140% وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم.



أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة، ووقعنا 600 اتفاقية دولية لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 مليار إلى 2200 مليار درهم، وليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في نفس الفترة وصولًا لأكثر من 1800 مليار درهم، ولنتصدر المنطقة في الاستثمارات الواردة للدولة وصولًا لأكثر من 734 مليار درهم.

نتصدر العالم اليوم في أكثر من 186 مؤشرًا عالميًا، ونتصدر المنطقة في أكثر من 430 مؤشرًا إقليميًا، ولدينا أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، والدولة الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.



في الــ 17 عامًا الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية وعملت مع أكثر من 66 وزيرًا، جميعهم كانوا على قدر مسؤولياتهم، وتغيرت الحكومة لتكون الحكومة الأكثر كفاءة ماليًا والأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات عالميًا.



واستطعنا بناء قطاع فضائي متكامل خلال عشر سنوات فقط تصل استثماراته لـــ 36 مليار درهم، ويضم مهمات فضائية للمريخ والزهرة والقمر وغيرها، ووكالة للفضاء وتصنيع أقمار صناعية بأيادي أبناء الوطن.



واليوم وبدعم أخي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وبروح الاتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة، وسنبقى معكم على العهد والوعد، باذلين ما في وسعنا، ومسخرين كافة مواردنا لخدمة شعبنا، والله الموفق أولًا وأخيرًا".