سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق.

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جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وقال البيان إن إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة.



وأوضح البيان أن هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.



وأشار البيان إلى أن روابط الأخوة العريقة التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة إعلاء قيم التضامن بينهما لما

فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقبل أيام، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في سوريا.

وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة الشهر الماضي، أعلن فيها عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري.

وكان وزيري الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، بحثا، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

