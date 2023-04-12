شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 29 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى الحكومة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم مع ما جاء بها من توصيات".

وتشمل الاقتراحات إنشاء وحدات سكنية بنجعى باويل وأبو زعفة – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و إنشاء محطة مرشحات لمياه الشرب لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط – محافظة أسيوط وتحديد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب مركز الزقازيق – محافظة الشرقية و إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة ابتدائية بنجع باويل – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و سرعة استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية و إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.

وتتضمن الاقتراحات إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتى – محافظة الغربية و تطوير وحدة صحة وادى القمر والمبنى الملحق بالوحدة – إدارة العجمى الصحية – محافظة الإسكندرية و إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقارى والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة يابانية بجانب مدرسة عرب الصبحة- مركز دار السلام لخدمة أهالى جنوب محافظة سوهاج وشمال قنا و تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسى- قرية الحامول- مركز منوف- محافظة المنوفية.

و إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك دولة- حى الطيارة- مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية و وضع نظام لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات وتغطية مسافة (500م) من مصرف مرجا مركز الجمالية – محافظة الدقهلية و إقامة مجمع مواقف حضارى للسيارات الأجرة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة