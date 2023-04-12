شكرا لقرائتكم خبر عن للشركاء والورثة.. حكم قضائى يكشف عن ماهية الحراسة القضائية وشروطها.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمُلاك.. ماذا تعنى الحراسة القضائية؟"، استعرض خلاله حكما قضائيا يكشف معنى الحراسة القضائية وشروطها والأثار المترتبة عليها والحالات التي يجوز فيها للقضاء أن يصدر أمره بالحراسة، خاصة وأن أكثر الشرائع نصت على جواز فرض الحراسة بحكم من القضاء، وقد توسع القضاء المصري في ذلك، ونص المشرع على جواز الحكم بالحراسة.

الخلاصة:

فوجئت الطالبة بأن المعلن إليهما الأول والثاني أدارة الشركات لحسابهما الخاص واستولوا لنفسهما علي أموال وأرباح الشركات الأمر الذي دعا الطالبة إلي تحرير المحضر16692 لسنة 2020 جنح البساتين، وقد قامت محكمة جنح البساتين بعمل تحقيق قضائي وسماع الشهود الذين أكدوا أن المعلن اليهما الأول والثاني قاموا بالإستيلاء علي أموال الشركات الثلاثة، فصدر ضد المعلن اليهما الأول والثاني بتاريخ 31/1/2021 حضوريا بحبس المعلن اليهم الأول والثاني سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، لقيامهما بالاستيلاء علي أكثر من خمسين مليون جنيه من أموال وأرباح الشركات، ثم أقام المتضرر دعوى حراسة قضائية، فاستجابت المحكمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمُلاك.. ماذا تعنى الحراسة القضائية؟ .. شركات ومدارس وأكاديمية توضع تحت الإشراف القضائى بسبب خلافات بين الشركاء.. وحكم يكشف الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت 50 مليون جنيه.. و3 حالات تجوز فيها الحراسة



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