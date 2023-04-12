انت الان تتابع خبر صراع دوري الأبطال.. مدريد بشخصية البطل يُواجه قوة البلوز اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعين الاتحاد الأوروبي، الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكمًا لقمة الريال ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ 8 من مسابقة تشامبيونزليج.

الريال ضد تشيلسي

ويسعي فرانك لامبارد إلى تحقيق مفاجأة امام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حالياً.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة، مساء الثلاثاء 18أبريل.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والتي ستجمعهما في دور ربع النهائي.

وتأهل فريق تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بورسيا دورتموند الألماني، فيما أقصى ريال مدريد نظيره ليفربول.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 7 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في مباراة واحدة مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 8 أهداف مقابل 11 هدفاً لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 5 أهداف.

