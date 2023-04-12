انت الان تتابع خبر انفجار بمبنى سكني في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قناة Habertürk التلفزيونية إن الانفجار وقع في الطابق الثالث من المبنى لسبب غير معروف.

وأضافت: "بعد تلقي البلاغ تم إرسال فرق الشرطة والإطفاء والأطباء الى المنطقة. وانهارت جدران بالشقة التي وقع فيها الانفجار والشقة المجاورة، كما تضررت عدة سيارات كانت مركونة أمام المبنى".



وذكرت القناة أنه تم نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.