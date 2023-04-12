انت الان تتابع خبر السعودية تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق مع إيران لتعزز الثقة المتبادلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سلمان بن عبد العزيز، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/ مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.