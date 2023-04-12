انت الان تتابع خبر مساع نيابية لتمرير قانون العفو العام واعتراض على شمول المتهمين بالارهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يزال المشهد ضبابيا في ما يتعلق بقانون العفو العام، قانون يسعى تحالف السيادة لتمريره بناء على الاتفاقات ما قبل تشكيل الحكومة، فيما تتحفظ كتل اخرى على شمول ارهابيين بهذا القانون.

وبينما تسعى القوى المنضوية داخل تحالف السيادة الى تشريع القانون، تبقى قوى الاطار التنسيقي متصدية لبعض فقرات القانون اذ ترى فيه عودة للارهاب مجددا.

المزاج العام في الاروقة السياسية يشير الى وجود اتفاق مبدئي لحسم قانون العفو العام لكن بعض الفقرات الجدلية تمثّل تحديا تواجه المشروع فيما تسعى الاطراف الفاعلة الى تقريب وجهات النظر وحسم القانون بشكل يرضي الجميع.

