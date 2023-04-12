انت الان تتابع خبر عالمياً.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 2016.92 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2032.40 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولارا.

