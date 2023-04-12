انت الان تتابع خبر لليوم الثالث.. الداخلية تستمر بغلق مراكز التجميل غير المجازة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحسب توجيهات وزير الداخلية، تم تنفيذ حملة كبيرة في بغداد لغلق مراكز التجميل غير الخاضعة لشروط الرقابة الصحية وغير المجازة".

وأشارت الى ان "الحملة شملت جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد وبمتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبأشراف مدير عام الجريمة المنظمة".



يذكر ان وزير الداخلية، في وقت سابق، شدد على غلق مراكز التجميل غير الخاضعة للرقابة الصحية في بغداد.