انت الان تتابع خبر "غير متعاون".. رجال أطفاء يخرجون سنجاباً من محنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة الإطفاء في دورتموند إنها تلقت بعد الظهر بلاغاً من سيدة تقول إنها لاحظت سنجاباً في محنة عقب مشاهدة رأسه يحدق من غطاء بالوعة في الطريق.

وغطته السيدة بوشاح لتهدئته قبل أن تطلب المساعدة. أزال طاقم من رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، غطاء البالوعة بعناية، وحاولوا تحرير السنجاب، وقالت إدارة الإطفاء "اتضح أن الأمر معقد للغاية، لأن السنجاب لم يكن متعاوناً".



وبعد محاولات أخرى، تمكن الطاقم من إخراج السنجاب دون أن يصاب بأذى، واختفى فوق شجرة قريبة.

يتمتع رجال إطفاء دورتموند ببعض الخبرة في إنقاذ السناجب العالقة. ففي عام 2019، لفتت عملية إنقاذ مماثلة لسناجب انتباهاً دولياً. وقالت إدارة الإطفاء في بيان "لا يمكن تحديد ما إذا كان هذا هو السنجاب ذاته الذي أنقذناه من الوضع نفسه قبل أربع سنوات".

