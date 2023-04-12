انت الان تتابع خبر العراق يوجه طلباً لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن أسعار الصرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما، بدأت في العاصمة الأميركية، واشنطن".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وذكر: "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة".

وبحسب البيان، طالب العلّاق الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".