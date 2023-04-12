انت الان تتابع خبر العراق يوجه طلباً لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن أسعار الصرف والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".
وذكر: "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة".
وبحسب البيان، طالب العلّاق الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".
وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "العلاّق التقى بمساعد وزير الخزانة الأمريكية "براين نيلسون" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين".
وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأمريكية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف".
وبحسب البيان، أشار العلاقة الى "اتفاقه مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة".