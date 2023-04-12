انت الان تتابع خبر العلاق يوجه طلباً لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن أسعار الصرف بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بدأت في العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور محافظ العراق في الصندوق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وذكر: "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة".

وبحسب البيان، طالب العلّاق الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".

