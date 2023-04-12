انت الان تتابع خبر إسبانيا توجه تحذيراً لأوروبا بسبب الصين.. ما علاقة أوكرانيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت كالفينو خلال خطابها في المجلس الأطلسي: "أعتقد أنه لا يمكننا أن ندير ظهرنا للصين ونحاول أن نتجاهلها. فهي لاعب كبير ولدينا مصالح مشتركة معها، حيث أنه بتفاعل بنّاء ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وتجنب تجزئة السوق العالمي التي ستكون خاسرة للجميع".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نيسان بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".

وذكر ماكرون لصحيفة "إيكوس": "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".

وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".

