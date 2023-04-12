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المرة الأولى منذ 7 سنوات.. أرقام "سلبية" تُلاحق البافاري بعد ثلاثية السيتي

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2023-04-12 | 07:30

المرة الأولى منذ 7 سنوات.. أرقام "سلبية" تُلاحق البافاري بعد ثلاثية السيتي

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الخليج 365 – رياضة

تعرض بايرن ميونخ للخسارة الأولى في هذا الموسم، على يد مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع النهائي.

وكان الفريق البافاري قد خرج منتصرا بكافة مبارياته السابقة في البطولة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن" بايرن خسر مباراة في الأدوار الإقصائية بفارق 3 أهداف، للمرة الأولى منذ أيار 2015".


وأشارت إلى أن" بايرن خسر آنذاك على يد بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف النهائي".

وأفادت شبكة "سكواكا" بأن البايرن وصل إلى 12 خسارة في ربع النهائي، أكثر من أي فريق آخر على مدار تاريخ التشامبيونز ليغ.

يذكر أن المباراة هي الأولى للمدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال، بعدما تولى المهمة خلفا لجوليان ناجلسمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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