السعودية تفتح حجوزات أداء العمرة بخطوات سهلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة في شهر شوال المقبل و ذلك عبر تطبيق " نسك".

و ذكرت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" " تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شوال لتكون عمرتك سهلة وميسرة، بادر بحجز موعدك عبر تطبيق نسك".

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فيما تعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق، وهناك قرابك 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم

وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق “نسك” للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية، كما يمكن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر ذلك التطبيق الإلكتروني، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.