شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تستعرض اليوم ردود الوزارات حول توصياتها بدور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض الردود الواردة من وزارات المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

الجدير بالذكر ان اللجنة أكدت في اجتماع سابق لها أن خلق فرص عمل للشباب من أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، ولابد توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهذا الأمر لن يتم سوى من خلال تكاتف الجميع برلمان وحكومة، والمشروعات الصغيرة هى القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية، لافتا إلى أن هذه المحنة تستوجب توطين الصناعة والزراعة والاعتماد على النفس.

وأشارت اللجنة، إلى أنه يوجد 17 وزارة تعمل فى المشروعات الصغيرة، وتم إصدار قانون منظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى كوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع، لافتا إلى أن القانون صدر فى ظروف خاصة".