شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش اليوم تطهير الترع المبطنة للحفاظ على صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن المطالبة بإجراء عمليات تطهير وصيانة للترع المبطنة والمصارف المارة داخل الكتل السكنية حفاظاً على صحة الأهالي من التلوث.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحي المنتزه ثاني محافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن اللجنة أكدت في اجتماع سابق لها أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية، حقق طفرة تنموية وأصبح له نتيجة وعائد ملموس على أرض الواقع سواء في قطاع الرى مثل القضاء علي مشكلات مثل عدم وصول مياه الرى إلي أجزاء من الأراضي، بالإضافة إلي مشروعات التوسع الزراعى التى تساعد البلاد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخاطبت اللجنة، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالى الحالى 2022/2023 على ان يتم باقى توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالى 2023/2024 بشأن إنشاء مقر معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة.