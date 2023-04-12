شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دقيقة "غضب فرنسي" تفسد مزاج ماكرون في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتجاجات فرنسا تعبر أسوار الحدود لتقتفي خطوات إيمانويل ماكرون بهولندا وتبتر خطابه في مقاطعة لم تتجاوز الدقيقة لكنها اختزلت الكثير.

مقاطعة أفسدت مزاج الرئيس الفرنسي الذي حط الرحال في لاهاي الهولندية، وفيها أراد إلقاء خطاب حول مستقبل أوروبا، لكن أصوات المحتجين لم تمهله.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قاطع محتجّون الرئيس الفرنسي لدى إلقائه خطابا حول مستقبل أوروبا في لاهاي.

وصاح محتجّون متواجدون في القاعة يهتفون بصوت عال: "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها" رافعين لافتة عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق".

وهتفوا: "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع"، فيما تواجه الحكومة الفرنسية منذ بداية العام احتجاجات ضخمة على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

بعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته قائلا "من المهمّ إجراء نقاش اجتماعي".

وأضاف "يمكنني أن أجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بما نناقشه في فرنسا، هذه ديمقراطية، والديمقراطية هي بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه ورؤية هذا النوع من التدخّل".

وأشار ماكرون إلى أنّه "في اليوم الذي تقول فيه لنفسك، عندما أختلف مع القانون الذي تمّ تمريره أو مع الأشخاص الذين تمّ انتخابهم، يمكنني أن أفعل ما أريد لأنّني أقرر بنفسي شرعية ما أفعله، فأنت تعرّض الديمقراطية للخطر".

وبعد أن أكمل خطابه حول السياسة الاقتصادية الأوروبية، تطرّق الرئيس الفرنسي إلى صميم مشروعه الإصلاحي.

وقال "عندما أقارن" بالدول الأوروبية الأخرى، يجب أن يكون الفرنسيون "أقلّ غضبًا تجاهي (...) لأنّ سنّ التقاعد في بلدكم أعلى بكثير، وفي العديد من الدول في أوروبا يزيد عن 64".