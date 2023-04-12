شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش اليوم توفير كتالوج بالسفارات المصرية لصادرات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة، علي رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف حسين درويش، بشأن "توفير كتالوج بالسفارات المصرية للصادرات المصرية المتوفرة".

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن "عدم ميكنة خدمات التوثيق والسجل المدني واستخراج وتوثيق الأوراق الرسمية للمصريين للمقيمين بالخارج".

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن "القصور في دور السفارات في التواصل مع الشركات والمؤسسات لتبادل الخبرات وزيادة في مجال التجارة والتصدير".