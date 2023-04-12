أمريكا تقلب كل حجر لكشف مصدر الوثائق.. خطرة وكاذبة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخيرة لوثائق سرية "حتى تعرف مصدره".

أمريكا تحسم جدل الوثائق المسربة المزعومة.. مصر حليفتنا

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية بعد سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية: "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه".

وسربت عشرات الوثائق الأمريكية السرية مؤخرا ونشرت على الإنترنت، مما استدعى فتح تحقيق جنائي في خرق تقول وزارة الدفاع (بنتاغون) إنه يشكل "خطرا جسيما" على الأمن القومي.

ونشرت الوثائق والصور على منصات مثل "تويتر" و"تلغرام" و"ديسكورد" وغيرها، وقد يكون بعض منها متداولا على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب

اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، كما يفيد بعضها بمراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، في حين يسعى مسؤولون أميركيون لطمأنة هؤلاء بعد التسريبات.

وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.

وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة، إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح خصوم البلاد معلومات قيمة.