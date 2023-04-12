سيطرة القوات الروسية علي80% من باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مؤسس قوات فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أن 80% من باخموت أصبحت تحت سيطرتنا، بما في ذلك جميع المراكز الإدارية، والمصانع والمعامل.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وحدات مجموعة "فاغنر" تواصل القتال من أجل السيطرة على مدينة باخموت.

ويقود مقاتلو فاجنر جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ هجوها على أوكرانيا قبل 13 شهرا. وأدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب

العالمية الأولى بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين.

ويقود مقاتلو فاغنر جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 13 شهراً. وأدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب

العالمية الأولى، بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين.

وزارة الدفاع البريطانية

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية سيطرت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا مما يعرض طريق إمداد رئيسيا للقوات الأوكرانية للخطر.

وخلال زيارة إلى باخموت، قال دينيس بوشلين رئيس الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من إقليم دونيتسك الأوكراني، الذي عينته موسكو، إن القوات الروسية تسيطر الآن على نحو 75% من المدينة.

وتقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح المجال أمام هجمات مستقبلية في أنحاء أوكرانيا، بينما تقول كييف والغرب إن المدينة المدمرة حالياً لها أهمية رمزية فقط.