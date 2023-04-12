شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تهديد كوريا الشمالية لأمريكا حقيقة أم مبالغة ؟.. وثائق البنتاجون تجيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل بالغ عرض كوريا الشمالية العسكري في الآونة الأخيرة في التهديد الذي تشكله صواريخها الباليستية العابرة للقارات على الولايات المتحدة؟.

الوثائق الأمريكية المسربة من وزارة الدفاع "البنتاجون" تجيب عن هذا السؤال.

محللون في المخابرات الأمريكية يعتقدون أن عرضا عسكريا نظمته كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة "ربما يكون قد بالغ" في التهديد الذي تشكله صواريخ بيونج يانج الباليستية العابرة للقارات على الولايات المتحدة، وفقا لوثيقة يُعتقد أنها مسربة من الحكومة الأمريكية.

واطّلعت وكالة رويترز على أكثر من 50 وثيقة ممهورة بخاتمي "سري" و"سري للغاية" ظهرت للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس آذار وكشفت على ما يبدو عن تفاصيل القدرات العسكرية لبعض حلفاء الولايات المتحدة وخصومها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الوثائق.

وبينما لم تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صحة الوثائق المسربة، فإنها قالت الاثنين، إن "كشفا غير مصرح به لمواد سرية" قد حدث على ما يبدو.

وبحسب البنتاجون، فإن الصور المأخوذة من هذه الوثائق بدت مطابقة في الشكل لتلك المستخدمة في تقديم إفادات يومية لكبار القادة رغم أن بعضها أُجريت عليه تعديلات على ما يبدو.

وأشارت ملاحظة موجزة من فقرة واحدة في إحدى الوثائق السرية التي اطّلعت عليها رويترز إلى أن كوريا الشمالية قد عرضت عددا غير مسبوق من قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عرض نظمته يوم الثامن من فبراير/شباط الماضي، وكانت "على الأرجح تحمل أنظمة غير قابلة للتشغيل".

ولم يرد البنتاجون ولا بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على صحة الجزء المتعلق ببيونج يانج في الوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن الهدف الذي سعت إليه كوريا الشمالية كان "على الأرجح تصوير تهديد نووي خطير للولايات المتحدة".

وأضافت الوثيقة أن كوريا الشمالية عرضت هذه الأنظمة غير القابلة للتشغيل لإظهار أن لديها قوة صاروخية أكبر وأكثر قدرة مما تمتلكها بالفعل ولتخفيف الخطر الذي قد يلحق بصواريخها الحقيقية".

وتواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية واختبرت إطلاق عشرات الصواريخ المتطورة العام الماضي رغم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. واستمرت بيونج يانج في اختبار إطلاق الصواريخ هذا العام.

وأظهرت الصور المسربة نحو 11 صاروخا من طراز "هواسونغ-17"، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية والذي يعتقد أنه قادر على ضرب أي مكان في العالم برأس حربي نووي.