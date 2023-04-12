شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل مصر زوّدت روسيا بأسلحة فتاكة؟.. البيت الأبيض يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه لا مؤشر على الإطلاق على أن مصر زوّدت روسيا بأي أسلحة فتاكة، وذلك ردًا على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا وأفادت بأن القاهرة كانت تريد منح موسكو قذائف وذخيرة.

وأضاف كيربي: "مصر هي شريك معتبر في المنطقة، وعلاقاتنا العسكرية معها ممتدة منذ فترة طويلة".

يأتي هذا بينما وصف الكرملين التقارير الغربية عن نية مصر تزويد روسيا بآلاف الصواريخ بـ "الكذبة الجديدة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الثلاثاء، تعليقًا على هذه التقارير: "إنها تبدو كذبة جديدة، ويوجد الكثير منها حاليًا، إنها الطريقة التي يجب التعامل بها مع مثل هذه التقارير".

بدورها، نفت مصر ما نُشر عن وثائق البنتاجون المسربة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا سرا لتجنب المشاكل مع الغرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين.

كما أكد دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد أن بلاده تحث الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أفادت بتلك الأخبار، ضمن الوثائق السرية المسربة.