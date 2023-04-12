شكرا لقرائتكم خبر تفكيك خلية عراقية تنقل الطعام لأوكار داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية أمس تفكيك خلية إرهابية من ثلاثة عناصر، نقلت مواد غذائية لأوكار الإرهابيين في ديالى. وذكرت الوكالة في بيان، أورده موقع «السومرية نيوز» العراقي، «إن عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة بالتزامن مع استطلاع ميداني أثمرت عن التوصل لخلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة ديالى، قامت بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم».

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية عراقية تنقل الطعام لأوكار داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.