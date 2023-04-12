توقف خدمات أونروا يشل حياة اللاجئين الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تدهورا شديدا بفعل توقف خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بحسب ما حذرت وزارة العمل الفلسطينية أمس.

وحملت الوزارة في بيان يعد الأول من نوعه، إدارة أونروا المسؤولية عن كل «التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل المخيمات الفلسطينية»، بفعل الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة، المستمر لمدة تزيد على الشهرين.

وطالبت الوزارة مفوض أونروا بـ«التراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة».

وحذرت من «التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية دون أية خدمات».