توقف خدمات أونروا يشل حياة اللاجئين الفلسطينيين

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وحملت الوزارة في بيان يعد الأول من نوعه، إدارة أونروا المسؤولية عن كل «التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل المخيمات الفلسطينية»، بفعل الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة، المستمر لمدة تزيد على الشهرين.
وطالبت الوزارة مفوض أونروا بـ«التراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة».
وحذرت من «التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية دون أية خدمات».
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