شكرا لقرائتكم خبر 30 عملية قلب وقسطرة في افتتاح نبض السعودية بالمكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض القلب المفتوح للأطفال والكبار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والذي يستمر خلال 16 أبريل الحالي، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومن جانب المركز مدير إدارة الموارد والاستثمار الدكتور سامر الجطيلي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ انطلاق الحملة 24 قسطرة علاجية وتشخيصية، منها 6 عمليات جراحة قلب مفتوح.

ونوه وزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي، والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأخوي والإنساني المقدم من المملكة. وأشار مدير إدارة الموارد والاستثمار بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي، إلى افتتاح توسعة مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا، والذي سيسهم بمضاعفة عدد العمليات يوميا، ليستوعب إجراء أكثر من 6 عمليات قلب، و50 عملية قسطرة في اليوم الواحد.

يذكر أن برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب المفتوح يستهدف خلال عامين إجراء 4,900 عملية في مجالات جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار وبمشاركة عدد من أطباء القلب بالمملكة، منها 2,500 عملية قسطرة تشخيصية، و1,800 عملية قسطرة علاجية، و600 عملية قلب مفتوح، ضمن 50 مخيما سيشهده مركز نبض الحياة بالمكلا بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون ريال سعودي.