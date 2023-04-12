سوريا: أمريكا تسرق كميات كبيرة من نفط الحسكة

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، عن مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية قولها، إن «رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا: من 77 آلية، بينها 32 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية، خرج من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية».
وأشارت الوكالة إلى أنه «في 25 من الشهر الماضي، سرق الاحتلال الأمريكي حمولة 80 صهريجا من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلها إلى قواعده في العراق».
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