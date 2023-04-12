اجتماع لبحث عودة سوريا للجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدوحة، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية حيث دعا مجلس التعاون الخليجي، إلى اجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية.

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ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

بشار الأسد

وزار الرئيس السوري بشار الأسد في الشهرين الماضيين كل من سلطنة عمان والإمارات، في أول زيارة لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، في ظل مساعٍ إقليمية لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

قطع العلاقات

وقطعت دول عربية عدة، خصوصاً الخليجية منها، علاقاتها الدبلوماسية مع سورياإثر اندلاع النزاع في البلد ، وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة

تونس وسوريا

الدول العربية عضوية سوريا.

وفي 3 إبريل، ذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.

وأعلنت الرئاسة في بيان، أن سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني.

وكان الرئيس التونسي قد قال الشهر الماضي، إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس وعودة العلاقات بين البلدين .