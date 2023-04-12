إيطاليا تفرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الإيطالية، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين إلى البلاد.

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية، أن حالة الطوارئ المعلنة اليوم جاءت بسبب ارتفاع تدفقات المهاجرين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط لثلاثة أضعاف، وأن حالة الطوارئ ستساهم في تسريع إجراءات الاستقبال، وإعادة المهاجرين الذين لا يسمح لهم البقاء في إيطاليا.

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وأشارت إلى أن الدفاع المدني والصليب الأحمر الإيطالي سيشاركان بخبرتهم الثرية، في إجراءات تقديم حلول استقبال المهاجرين في وقت قصير بمعايير مناسبة.

كما سيتم زيادة وتقوية مراكز الاحتجاز والإعادة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في إيطاليا، وتعزيز أنشطة تحديد الهوية والطرد.