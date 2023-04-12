وفاة 7 جنود في اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أذربيجان وأرمينيا، اليوم الثلاثاء، وفاة سبعة من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين اللدودين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراض حدودية.

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وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أوردته قناة فرانس 24 الإخبارية - : "إنه تم إطلاق نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديج (عند الحدود المشتركة بين البلدين) على مواقع للجيش الأذربيجاني"، مشيرة إلى أن القوات الاذربيجانية "ردت بإطلاق النار"، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة من العسكريين.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية، بمقتل أربعة من عسكرييها وإصابة

ستة آخرين بجروح، متهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت لإطلاق النار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن "القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالا هندسية قرب الحدود.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعًا مسلحًا للسيطرة على ناجورني قره باج، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية. وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين في 2020 بتوقيع هدنة برعاية روسيا.