مباحثات فرنسية يمنية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، مساء اليوم، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، العلاقات الثنائية وسُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن في ظل الحراك السياسي الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة وإحلال السلام في المنطقة.

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وتطرق اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة

في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضيق الخناق عليها.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي، موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة اليمنية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.