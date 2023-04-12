القوات الروسية تستعد لصد هجوم أوكراني محتمل في القرم

ذكر زعيم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، الذي عينته موسكو أن المنطقة في حالة تأهب لما قد يكون هجومًا مضادًا أوكرانيًا وشيكًا.

وصرح للصحفيين بأن القوات الروسية في شبه جزيرة القرم قد بنت «دفاعات حديثة ومتعمقة، أكثر من كافية» من القوات والمعدات لصد هجوم أوكراني محتمل بعد 13 شهرًا من الحرب في أعقاب الغزو الروسي الشامل.

وقال: «لا يمكننا التقليل من شأن العدو، لكن يمكننا بالتأكيد أن نقول إننا مستعدون (لهجوم) ولن تكون هناك كارثة».

ومن جهة أخرى ذكرت نائب وزير الخارجية الأوكراني، إمين دزهاباروفا، خلال أول زيارة لمسؤول أوكراني كبير للهند منذ بدء الحرب العام الماضي، أن أوكرانيا تريد أن تلعب الهند دورًا أكبر في المساعدة على إنهاء الحرب الروسية.

عزم زيلينسكي

وجاءت تعليقات أكسيونوف، بعد أيام من تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزم كييف على استعادة شبه جزيرة البحر الأسود التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وكان أكسيونوف قد أعلن لأول مرة عن بدء أعمال التحصين في شبه جزيرة القرم في نوفمبر، دون الخوض في التفاصيل.

وفي فبراير، في اجتماع أمني ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن الأعمال من المقرر أن تنتهي بحلول أبريل.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من Maxar Technologies شبكة معقدة من الخنادق والتحصينات الأخرى التي تم حفرها بالقرب من Medvedivka، وهي بلدة صغيرة بالقرب من معبر بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لأوكرانيا، مما يشير إلى مخاوف روسية بشأن هجوم أوكراني محتمل هناك.

تحسن الطقس

ويتوقع المحللون العسكريون أن تستفيد كييف من تحسن الطقس للاستيلاء على مبادرة ساحة المعركة بدفعات جديدة من الأسلحة الغربية، بما في ذلك عشرات الدبابات والقوات الجديدة المدربة في الغرب.

ويمكن أن تسعى القوات الأوكرانية لاختراق الممر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم، متجهة من زابوريزهجيا نحو ميليتوبول وبحر آزوف.

وقد يؤدي ذلك إلى تقسيم القوات الروسية إلى قسمين.

ومع ذلك، تواجه قوات كييف تحديًا هائلًا لطرد القوات الروسية.

من المحتمل أن تواجه دروعهم حقول ألغام وخنادق مضادة للدبابات وعقبات أخرى، بينما توفر أنظمة الخنادق الواسعة غطاءً لقوات موسكو.

ويريد الكرملين أن تعترف كييف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم وأن تعترف أيضًا بضم سبتمبر لمقاطعات دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريزهيا الأوكرانية. وتعهدت أوكرانيا بطرد الروس من جميع الأراضي المحتلة واستبعدت أي محادثات مع موسكو حتى تستعيد السيطرة الكاملة على أراضيها.

وأفاد المكتب الرئاسي أن الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المقاطعات الأربع شعرت بوطأة القصف الروسي في الأشهر الأخيرة، وأصيب سبعة مدنيين في قصف روسي في دونيتسك وخيرسون.

تقييم الضرر

وذكر رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني أن روسيا استخدمت أيضًا طائرات Su-35 يوم الثلاثاء لشن غارات على بلدتين في منطقة زابوريجيه.

وقال أندريه يرماك في بريد على Telegram إن السلطات المحلية تقيم الضرر في بلدتي أوريكيف وهوليابول، حيث كان عدد سكان كل منهما أقل من 14000 نسمة قبل الحرب. كما أصابت المدفعية الروسية كنيسة في خيرسون، ودمرت نوافذها وألحقت أضرارًا بسقفها وجدرانها، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية على تيليجرام. وأضافت أنه لم تقع إصابات.

حل الحرب

وقالت إمين دزهاباروفا إن الهند «يمكن أن تلعب دورًا أكبر وأكبر»، وإن أوكرانيا «ترحب بأي جهد موجه نحو حل الحرب».

وأدلت بهذه التصريحات في كلمة ألقتها في المجلس الهندي للشؤون العالمية، وهو مركز أبحاث في نيودلهي، بعد اجتماع مع نظيرها الهندي، سانجاي فيرما، ومسؤولين آخرين.

وسعت جاباروفا إلى استغلال زيارتها لتعميق العلاقات مع الهند التي امتنعت عن إدانة دور روسيا في الحرب وامتنعت عدة مرات عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد موسكو.

وبدلًا من ذلك، شددت نيودلهي على الحاجة إلى الدبلوماسية والحوار لإنهاء الحرب وأبدت استعدادها للمساهمة في جهود السلام.

زيارة كييف

وقالت دزاباروفا إنها تأمل أن يزور المسؤولون الهنود، بمن فيهم مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، الذي زار موسكو في فبراير وأجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، كييف أيضًا.

وقالت: «سنكون سعداء للترحيب بالمسؤولين الهنود في كييف».

ومن المتوقع أن يزور المسؤولون الروس الهند في الأسابيع المقبلة لحضور اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي تترأسها البلاد هذا العام.

الهند:

تعتمد الهند على روسيا في ما يقرب من 60 % من معداتها الدفاعية وقد كثفت مشترياتها من النفط الروسي منخفض السعر منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

حذرت دزاباروفا الهند من الاعتماد المفرط على روسيا.

تتولى الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية الرائدة هذا العام.

بصفتها الدولة المضيفة، قدمت الهند نفسها كقوة عظمى صاعدة بينما استفادت من موقعها على المسرح العالمي لسد الفجوة بين الغرب وروسيا.