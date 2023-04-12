قيس سعيد يواصل الحرب ضد الإخوان

دخل سعيد في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.
وبعد نحو سنة من الآن سيكون التونسيون على موعد مع الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يخوضها
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها العام المقبل 2024، وفق قانون انتخابي جديد يقطع دابر تنظيم الإخوان ويقصي قياداته.
والخميس الماضي، أجاب الرئيس التونسي قيس سعيد بكل وضوح عن مسألة ترشحه للانتخابات من عدمها، قائلا إنه «لن يسلم البلاد لمن لا وطنية لهم»، في إشارة صريحة للإخوان وحلفائهم.
وأضاف أن «القضية هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص.. القضية كيف تؤسس لمرحلة جديدة للتونسيين.. لا تهمني المناصب.. ما يهمني هو دوت الخليج ولست مستعدًا أن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم والمهم أن نؤسس للمستقبل».
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