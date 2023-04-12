13 امرأة في منصب رئيس الحكومة

تشغل النساء حاليًا منصب رئيس الحكومة في 13 دولة فقط من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأقل من ثلث دول الأمم المتحدة كان لديها قائدات، وفقًا لتحليل مركز بيو للأبحاث. 9

ويبين التحليل أن تسعة فقط من بين 13 دولة عضوا في الأمم المتحدة التي تقودها نساء حاليًا، هن أول قائدات يتولين رئاسة الحكومة في البلاد

ومن بين هؤلاء ثلاث سيدات تسلمن مناصبهن العام الماضي: البيرو: دينا بولوارت، إيطاليا: جيورجيا ميلوني، والبوسنة والهرسك: بورجانا كريشتو.

7ويشير التحليل إلى أن ما يقرب من نصف جميع القيادات النسائية الحالية (سبعة من 13) موجودات في أوروبا.

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وبالمجمل ذكر التحليل أنه كان لدى 59 دولة عضوا في الأمم المتحدة قائدات من النساء.

الأولى كانت الهند، حيث عملت إنديرا غاندي كرئيسة للوزراء لأكثر من 10 سنوات بدءًا من عام 1966.

وفي جميع أنحاء العالم، ارتفع عدد البلدان التي ترأست فيها النساء رئاسة الحكومات بشكل مطرد منذ عام 1990.

وحدثت أكبر زيادة لسنة واحدة في عام 2010، عندما شهدت خمس دول - أستراليا وكوستاريكا وقيرغيزستان وسلوفاكيا وترينيداد وتوباغو - أول امرأة لها القيادة.

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في حين أن عدد البلدان التي كان لديها قيادة نسائية في أي وقت ما زال يتزايد، فإن عدد النساء اللائي يشغلن السلطة بنشاط في أي سنة معينة يتزايد بمعدل أبطأ بكثير.

في الواقع، لم يكن لدى أكثر من 18 دولة من القيادات النسائية في نفس السنة التقويمية، على الرغم من أن عام 2023 يقترب بالفعل من مطابقة هذا الرقم القياسي.

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ويشيرالتحليل إلى أنه حتى هذا العام، كان هناك 15 دولة لديها قيادات نسائية، بما في ذلك 13 رئيسة حالية، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن، التي استقالت في 25 يناير، ورئيسة وزراء مولدوفا السابقة ناتاليا جافريليتا، التي استقالت في 16 فبراير.

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ويظهر التحليل أن 13 دولة فقط لديها أكثر من سيدة واحدة على رأس حكومة.

في سويسرا - حيث يتناوب الأعضاء السبعة المنتخبون في المجلس الاتحادي على رئاسة الاتحاد لمدة عام واحد - شهدت أكبر عدد من النساء في السلطة.

وقد شغلت خمس نساء هذا المنصب، ثلاث منهن خدمن لفترة ولاية ثانية. وقادت أكثر من امرأتين ست دول فقط.

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ويوضح التحليل أنه حتى عندما وصلت المرأة إلى السلطة، نادرًا ما كانت تتولى القيادة لفترة طويلة. حيث شغلت المرأة مناصبها كرئيسة للحكومة لمدة 2.1 سنة في المتوسط.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات البارزة. منها: المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء الدومينيكان السابقة دام يوجينيا تشارلز يتفوقان على قيادتهما 16.1 و 14.9 سنة على التوالي.

وخدمت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمدة 19.1 عامًا خلال فترتيها غير المتتاليتين.

وعلى العكس من ذلك، تبرز فترة ليز تروس البالغة 49 يومًا كرئيسة وزراء لبريطانيا في عام 2022 وأنيلي جاتينماكي التي بلغت 68 يومًا كرئيسة للوزراء في عام 2003 باعتبارها أقصر فترة ولاية.

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فيما شهدت بنجلاديش أكبر عدد من سنوات القيادة من قبل النساء منذ عام 1945، أي 29 عامًا. وقادت النساء كل من النرويج ونيوزيلندا وألمانيا والهند والفلبين لمدة 15 عامًا على الأقل.

وخمس دول أخرى فقط لديها عقد أو أكثر من القيادة من قبل النساء.