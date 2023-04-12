انت الان تتابع خبر إيران تحدد موعد "تحصيل المستحقات" المترتبة على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد بأن "العلاقات التجارية الإيرانية العراقية مقومة بعملتي "اليورو" و"الدولار" أي أن العراق وعلى خلفية أن غالبية عوائده من مبيعات النفط المقومة بالدولار أصلا، يسدد الجانب الإيراني المدفوعات بهذه العملة، غير أن الجانب الأمريكي وضع عراقيل أمام البنك المركزي العراقي، وبتنا نواجه قيودا في إستلام المستحقات بالدولار من هناك".وأوضح أنه "لتحصيل المستحقات من البنك المركزي العراقي وجدنا آليات متعددة، منها على سبيل المثال تسلمنا الكثير من المستحقات عن طريق آلية الوساطة".

وأشار إلى أن "التبادل التجاري بين إيران والعراق يشمل السلع والخدمات الهندسية والفنية وتصدير الكهرباء والغاز للبلد الجار".