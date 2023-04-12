السامرائي يؤكد أهمية دعم الاستقرار في المحافظات المحررة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أهمية دعم الاستقرار في المحافظات المحررة.

وقال التحالف في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي في التحالف احمد الجبوري"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وسبل دعم جهود الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده خلال اللقاء على "أهمية دعم الإستقرار في المحافظات المحررة وتعزيز دور الحكومات المحلية ودعم المشاريع في المناطق المتضررة".